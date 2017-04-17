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İtalya Dışişleri Bakanı Alfano: Sonuçları dikkate alıyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano yaptığı açıklamada Türkiye'deki referandum sonucunu dikkate aldıklarını söyledi. Alfano, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin tutarlı bir ülkesi olduğunu ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano: Sonuçları dikkate alıyoruz
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:09

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, yaptığı açıklamada, "Referandum sonucunu dikkate alıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) referanduma ilişkin son değerlendirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin tutarlı bir üyesi olduğunu belirten Alfano, Türkiye'de reformların uygulamaya konması sürecine muhalefetin de dahil edilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

 
Etiketlerİtalya
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HACI

Sen dikkate alma,millet dikkate aldı ve yola devam dedi.Sen memleketinin kötüye giden ekonomisini dikkate al

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