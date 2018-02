İtalya Cengiz'i konuşuyor!

Maçın henüz birinci dakikası dolmadan uzaktan çektiği şık şutla takımının 1-0’lık galibiyetinin mimarı olan genç yıldıza Çizme basınında geniş yer ayrıldı. Sarı-kırmızılılardaki ilk golünü atan 20 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

EUROSPORT ITALIA: Tabuları yıktı



Türk futbolcu 43. saniyede attığı nefis golle tabuları yıktı. Serie A’da ilk gol unutulmaz. Cengiz bu tabuyu yıkmak için çok istekliydi. Maçın en iyi oyuncusuydu. Roma’yı uykusundan uyandırdı, takımının ligde tekrar gülmesini sağladı.



IL SUSSIDIARIO: Verona'nın kilidini Türk futbolcu çözdü



Sonunda beklenen an geldi. Ancak bu beklenen an beklenmedik bir zamanda geldi! Cengiz Ünder 45. saniyede araya girerek topu kaptı ve filelere gönderdi. Topu ayağına aldıktan sonra ne aylardır gol atamamanın baskısı ne de başka bir şey.. Kale karşısındaydı ve sadece vurdu.



LA GAZZETTA DELLO SPORT: Verona'yı Ünder batırdı



Cengiz Ünder kendi çabasıyla golü yarattı ve takımına galibiyeti hediye etti. Onun golüyle kazanan Roma Şampiyonlar Ligi potasına yaklaştı.







SKY SPORT: Ünder ilk dakikada sonucu belirledi



43. saniyeden sonra Türk futbolcunun attığı gol, 23. hafta maçının skorunu belirledi. Böylece Roma, Inter'i kadraja aldı.



INTER NEWS: Roma'ya Cengiz Ünder yetti



Cengiz Ünder'in ilk dakikada attığı gol takımının kazanmasını sağladı. Roma böylece bir puan geride Inter'in ardında sıralandı.



IL TEMPO: Sonunda başrole çıktı



Türk futbolcu Cengiz Ünder yeni kulübündeki ilk aylarını uyum sağlamak adına geçirdi. 43. saniyede beklenmedik bir şekilde araya girip topu kaptı ve golünü attı, sonunda başrole çıkmayı başardı.



GIALLOROSSI: Di Francesco'yu ikna etti



Çok güzel bir gol attı ve aynı zamanda bu golle skoru belirledi. İlk sevincini yaşadı. Sezonun ikinci yarısında daha önemli görevler üstlenecek.







AS ROMA (resmi internet sitesi): Cengiz kazandıran golüyle günün yıldızıydı



Cengiz Ünder attığı golle fark yarattı, galibiyeti getiren isim oldu. Bu golle hem üç puanı getirdi hem de yeni kulübünde hesabını açtı.



UEFA.com (İtalyanca edisyonu): Sarı-kırmızılılar Cengiz Ünder sayesinde kazanmayı hatırladı.



Eski Başakşehirli futbolcu İtalya'da ilk golünü attı. Bu galibiyetle Roma haftalar sonra ligde kazanarak Inter'e yaklaştı.