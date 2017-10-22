İtalya bölünüyor! Referandum yapılacak

İspanya’nın Katalonya bölgesinden sonra İtalyan ayrılıkçılar da yaşlı Avrupa’da referandum dalgasına katıldı. İtalya’nın zengin Kuzey bölgelerinden Lombardiya ve Veneto, Roma’dan daha fazla hak talebiyle bugün sandık başına gidiyor. Danışma referandumu özelliği taşıyan halk oylamasının sonucunun yasal bir bağlayıcılığı olmayacak zira ülke anayasası buna izin vermiyor. Ancak sandıktan ‘evet’ oyu çıkması halinde ayrılıkçı bu bölgelerin başkent Roma’ya karşı elleri güçlenecek. Lombardiya ve Veneto bölgesi her yıl hazineye yıllık 70 milyar euro vergi ödemesi yapıyor. Mali katılımı aşırı bulan halk, ödenen vergilerin büyük bir kısmının kendi bölgesinde kalmasını istiyor. Lombardiya bölgesi, İspanya’da Katalonya gibi, İtalya’nın en gelişmiş endüstriyel bölgesi.

DİJİTAL OYLAMA

Her iki bölgede yaklaşık 15 milyon seçmeni yakından ilgilendiren referandum için Veneto’daki seçmenler sandıklarda, Lombardiya’daki halk ise ülkede ilk kez uygulanacak bir yöntemle oylarını kullanacak. Lombardiya Bölgesel Yönetimi aldığı kararla, seçmen merkezlerine referandum için 24 bin 400 tablet dağıttı. Seçmenler oylarını bu tabletlerden kullanarak iradelerini belli edecek. Tabletlerle oy kullanılmasından kaynaklanan bilgi-işlem güvenliği maliyeti nedeniyle referandumun Lombardiya’da 50 milyon, Veneto’da ise 65 milyon avroya mal olması tartışmaları beraberinde getirdi.

GÜNEYLİLER AŞAĞILANIYOR

Birçok Kuzeyli, çalışıp kazandıkları paranın orta ve güney kesimlerde yaşayan İtalyanlar tarafından israf edildiği görüşünde. Kuzey’deki Veneto bölgesi, kendi sınırları içerisinde geçen Mart ayında düzenlediği referandumla bağımsızlığı en çok isteyen bölge olarak ön plana çıkıyor. Kanallarıyla ünlü Venedik kentinin başkent olduğu tarihi Veneto bölgesi, son yıllarda özellikle de ekonomik gerekçelerle İtalya’dan ayrılmayı talep ediyor. İtalya’da dönem dönem bağımsızlık taleplerinin yükseldiği, kişi başına gelirin 30 bin 500 avro olduğu Veneto’da, Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, anayasanın tanıdığı hak çerçevesinde meşru şekilde hareket ettiklerini savundu. Zaia, Veneto’nun merkezi yönetime ödediği vergilere atıfta bulunarak, “Şimdi Venetolulara geri ödeme zamanı” dedi.