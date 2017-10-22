Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtalya bölünüyor! Referandum yapılacak

İtalya’da bağımsızlık talebinin en güçlü olduğu Lombardiya ve Veneto Roma’dan ‘daha fazla özerklik’ elde edebilmek için bugün referanduma gidiyor.

22 Ekim 2017 Pazar 09:57
İtalya bölünüyor! Referandum yapılacak

İspanya’nın Katalonya bölgesinden sonra İtalyan ayrılıkçılar da yaşlı Avrupa’da referandum dalgasına katıldı. İtalya’nın zengin Kuzey bölgelerinden Lombardiya ve Veneto, Roma’dan daha fazla hak talebiyle bugün sandık başına gidiyor. Danışma referandumu özelliği taşıyan halk oylamasının sonucunun yasal bir bağlayıcılığı olmayacak zira ülke anayasası buna izin vermiyor. Ancak sandıktan ‘evet’ oyu çıkması halinde ayrılıkçı bu bölgelerin başkent Roma’ya karşı elleri güçlenecek. Lombardiya ve Veneto bölgesi her yıl hazineye yıllık 70 milyar euro vergi ödemesi yapıyor. Mali katılımı aşırı bulan halk, ödenen vergilerin büyük bir kısmının kendi bölgesinde kalmasını istiyor. Lombardiya bölgesi, İspanya’da Katalonya gibi, İtalya’nın en gelişmiş endüstriyel bölgesi.

DİJİTAL OYLAMA

Her iki bölgede yaklaşık 15 milyon seçmeni yakından ilgilendiren referandum için Veneto’daki seçmenler sandıklarda, Lombardiya’daki halk ise ülkede ilk kez uygulanacak bir yöntemle oylarını kullanacak. Lombardiya Bölgesel Yönetimi aldığı kararla, seçmen merkezlerine referandum için 24 bin 400 tablet dağıttı. Seçmenler oylarını bu tabletlerden kullanarak iradelerini belli edecek. Tabletlerle oy kullanılmasından kaynaklanan bilgi-işlem güvenliği maliyeti nedeniyle referandumun Lombardiya’da 50 milyon, Veneto’da ise 65 milyon avroya mal olması tartışmaları beraberinde getirdi.

GÜNEYLİLER AŞAĞILANIYOR

Birçok Kuzeyli, çalışıp kazandıkları paranın orta ve güney kesimlerde yaşayan İtalyanlar tarafından israf edildiği görüşünde. Kuzey’deki Veneto bölgesi, kendi sınırları içerisinde geçen Mart ayında düzenlediği referandumla bağımsızlığı en çok isteyen bölge olarak ön plana çıkıyor. Kanallarıyla ünlü Venedik kentinin başkent olduğu tarihi Veneto bölgesi, son yıllarda özellikle de ekonomik gerekçelerle İtalya’dan ayrılmayı talep ediyor. İtalya’da dönem dönem bağımsızlık taleplerinin yükseldiği, kişi başına gelirin 30 bin 500 avro olduğu Veneto’da, Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, anayasanın tanıdığı hak çerçevesinde meşru şekilde hareket ettiklerini savundu. Zaia, Veneto’nun merkezi yönetime ödediği vergilere atıfta bulunarak, “Şimdi Venetolulara geri ödeme zamanı” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:57
  1. İtalya
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 sa önce
    BölünmeyeDevam Avrupa.
  • DoktorDoktor22 sa önce
    Yok yok onlar gevurun kucağında izzet arar dururlar. Namussuzlar Suriyede yıkmadık cami bırakmadılar. Onlar zaten papaz ordusunun abd nin taa kendisi.
  • Pehlivanoğlu Pehlivanoğlu 1 gün önce
    Hahaha öyle bir zevk ile seyir ediyorum ki. Ki, kuzey ştalyalılat 99% evet der
  • mehmet mehmet 1 gün önce
    İNŞAALLAH BÖLÜNME ZAMANI SİZE GELDİ
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Etme bulma dünyası, ab de bir ilk ayrılma yaşandığı an çorap döküğü dikiş tutmayacakdır. Ortadoğunun özgürlüğü buna bağlı, krndi derdine düşmeden batı bize huzur yok. Osmanlı bunların hakkından öyle geliyordu, unutmadık unutturmayacağız İSPANYA bir islam ülkesiydi. BELGRAD bir islam şehiriydi, ALPLER bir Türk sıradağlarıydı, TUNA bir Osmanlı nehiriydi. UNUTMA...... UNUTTURMA BUNLARI.
  • Barut Barut 1 gün önce
    Pkk birgün barindigi beslendigi avrupa'da bagimzlik ister mesela biraz almanyadan biraz belcikadan
  • alaettin alaettin 1 gün önce
    ha gayret ha gayrethakyolda olur iyi isler yapılır isallah
  • SerhatSerhat1 gün önce
    Salak barzani avrupayı parçaladı
  • K.AliK.Ali1 gün önce
    Reis desteklediğiniz terör sizi de vuracak demişti. Avrupa destekli IKBY refenrandumunun altından da hayr çıktı Avrupa Allah'ın izniyle paramparça olacak
  • Yusuf CelalYusuf Celal1 gün önce
    Tüm Avrupa değil dünya en küçük mülkiparçalara ayrılırken türkiyenin bunun dışındami kalacağını sanıyorsunuz. ..?
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı