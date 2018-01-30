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İtalya basını Galatasaray'ın sol bekini duyurdu!

Galatasaray, Inter'in sol bek oyuncusu Nagatomo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

30 Ocak 2018 Salı 18:18
İtalya basını Galatasaray'ın sol bekini duyurdu!

İtalyan basını, Galatasaray ile Inter'in 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6-7 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında anlaştığını iddia etti. Japon futbolcunun menajeri Federico Pastorello'nun gün içinde İstanbul'a geleceği ve Galatasaray yöneticileri ile masaya oturacağı kaydedildi.

Inter'de bu sezon sadece 11 lig maçında forma giyen Yuto Nagatomo, teknik direktör Luciano Spalletti'nin son dönemde gözünden iyice düştü. 2018 Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı ile yer almak isteyen 31 yaşındaki futbolcunun daha fazla oynamak için Inter'den ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Luciano Spalletti'nin son SPAL maçında da forma vermediği Yuto Nagatomo'nun Inter'de geleceğinin olmadığını anlamasının ardından Galatasaray'la görüştüğü öne sürüldü. İtalyan basınından çıkan haberde, Spaletti ile arasında uyuşmazlık olan Japon futbolcu Nagatomo için Galatasaray'ın oldukça iyi bir seçim olacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:18
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