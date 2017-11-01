İtalya Başbakanı Gentiloni Katar'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin, başkent Doha'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim ile Gentiloni Doha'daki Emirlik Divanında gerçekleşen görüşmede Körfez ve Libya krizleri başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra terörle ve finansmanıyla mücadele konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca başta ekonomi, yatırım ve enerji alanları olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yolları da masaya yatırıldı.

İtalya Başbakanı Gentiloni, ülkesinin farklı alanlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde kararlı olduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri bir aşamaya taşınmasında başlangıç teşkil edeceğini ifade etti.

Gentiloni ayrıca Emir Şeyh Temim'e Katar Kalkınma Fonu'nun İtalya'da gerçekleşen depremde zarar gören bölgelerin yeniden imarı amacıyla verdiği destek için şükranlarını ifade etti.

İtalya hükümeti ile Katar Kalkınma Fonu, İtalya'da geçen yıl gerçekleşen depremde zarar gören bölgelerin yeniden imar edilmesi amacıyla 5,6 milyon avroluk bağış için ağustos ayında mutabakat zaptı imzalamıştı.

İtalya Başbakanı Gentiloni, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bu sabah Katar'a gelmişti.