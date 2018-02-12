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İtalya askeri üssüne saldırı

Taliban Hareketi, Ferah Vilayetindeki İtalyan askerlerinin konuşlu olduğu Ferah Askeri Üssüne operasyon düzenledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:31
İtalya askeri üssüne saldırı

Mansuri Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen saldırıda Taliban üyelerinin iki füzeyle hedef aldığı askeri üsteki 7 italyan askerin öldüğü rapor edildi.

İki füzenin de üssü tam isabet vurduğunu belirten kaynak, 7 İtalyan askerinin öldüğü saldırıda 12 askerin de yaralandığını kaydetti.

Taliban üyeleri, aynı askeri üsse geçtiğimiz günlerde yine saldırmış ve 1 yabancı askerin öldürüldüğü olayda 4 asker de yaralanmıştı.

Ülke genelinde operasyonlar düzenleyen Taliban, önceki gün de Tehar Vilayetindeki Derkad ilçesinde bir helikopter düşürdü.

Taliban kaynakları, ‘düşürülen helikopterin sivil yerleşim alanlarını bombaladığı sırada mücahitlerin saldırısına uğrayarak düştüğünü’ kaydetti.

TALİBAN: AMERİKA BAŞARISIZ SAVAŞINI TEKRARLIYOR

Taliban Hareketi ABD başkanının yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına karşı açıklamada bulundu:

“Birkaç gün önce, Amerika Başkanı Donald Trump konuşmasında Taliban’la barış görüşmeleri yapmadığını söyledi.

Tüm güçleriyle, tankları ve savaş uçaklarıyla ülkemizi işgal ederek, son on altı yıldır halkımızı öldürüyorlar, köylerimize ve evlerimize ağır bombardıman yapıyorlar ama yine de Taliban, bize karşı neden savaşıyor diyorlar?

Sevgili ülkemizde yabancıların askeri varlığı sadece Afgan ulusunun iradesine ve inancına aykırı değil, aynı zamanda uluslararası kurallara göre gayri meşru bir eylemdir. Bu zaman zaman, ulusların bağımsızlığına inanan adil batılı politikacılar ve yazarlar tarafından da söylenmiştir.

İşgalciler, Afgan ulusuna karşı sürekli olarak bombardıman yaptıkları bir devlette Mücahidlerin savaşmamalarını istiyorlar.

Evlere baskınlar düzenlerler ve hapse atarlar. Silahlı ve silahsız insan ayrımı yapmazlar.

Çatışmanın her iki tarafı da ateşkes konusunda anlaşmaya varılmadıkça, Bizden savaşmamayı beklemek, mantıksızlıkdır.

Savaşı sona erdirmek için işgal sona ermeli, işte bu da işin asıl nedeni.

Mevcut sefaletin ve felaketin sona erdirilmesi için tek yol, ahmaklık – zulüm yerine, mantıklı ve akıllı olunmasıdır.

Afganistan İslam Emirliği işgalden önce işgalcilere de bunu teklif etmişti, ancak bunu reddettiler ve sonuçlarını gördüler.

Afganistan İslam Emirliği, Afgan sorununun güç, zulüm ve savaş yoluyla çözülemeyeceğini, ancak sadece Afgan ulusunun bağımsızlığına ve iradesine saygı göstermeye değer olduğunu düşünüyor.”

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:31
  1. Taliban Hareketi
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  3. Afgan ulusu

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