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'İt' Süha Aldan şimdi de tehdit etti

15 Temmuz'da tanklara karşı göğsünü siper eden vatanseverlere "it" diyerek hakaret eden CHP'li Ömer Süha Aldan, şimdi de tehditler savurdu.

31 Aralık 2017 Pazar 11:02
'İt' Süha Aldan şimdi de tehdit etti

FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişiminden sonra örgüte karşı sessiz kalan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan,  darbeyi püskürten milleti hedef aldı.

KAHRAMANLARA "İT" DEDİ

FETÖ'cü teröristlere  karşı göğsünü siper eden millete "it" deme küstahlığında bulunan CHP'li Aldan, gelen eleştirilere yanıt verdi.

"ŞİMDİYE KADAR YANLARINA BIRAKMADIM"

Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Aldan, "Ben neyi söyleyip söylemeyeceğim, neyin hakaret olup olmadığını bilen en iyi kişiyim. Ben bu söylenenlerle ilgili susacağım. Her türlü şeyin hesabı görülür bir gün. Bana hakaret edenlerin şimdiye kadar yanlarına bırakmadım." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:02
  1. Ömer Süha Aldan
  2. FETÖ
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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