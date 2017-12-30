‘İt’ ilk seçimde cevabını alacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Milletimiz, öz evlatlarına ‘it’ yakıştırması yapan kendini bilmez ve ahlaksızları da demokrasimizin mabedi olan TBMM’de kendini temsil etmekten sonsuza kadar men edecek iradeyi ilk seçimde gösterecektir” dedi. Yalçın, yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “CHP’ye, Mustafa Kemal Atatürk döneminde, 20 Temmuz 1931’de çıkarılan bir kanunu hatırlatalım. Söz konusu yasanın çıkarılma sebebi, Türkiye’nin doğusunda devletin bütünlüğünü hedef alan bir isyanın bastırılmasında pay sahibi insanların hukuki kovuşturmadan masun tutulmasını sağlamaktır.”