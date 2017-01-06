'İşyerinde tatlı tüketilmesin' mesajı

İngiltere'deki Royal College of Surgeons (Kraliyet Cerrahlar Koleji) Diş Hekimleri Fakültesi, işyerindeki "tatlı ikram kültürünün" çalışanlar için önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Açıklamada işyerlerinde aşırı oranda tüketilen tatlıların, obeziteye neden olduğu ve ağız sağlığını bozduğu yönünde önemli uyarılarda bulunuldu.



PORSİYONLAR KÜÇÜLMELİ

BBC Türkçe'deki habere göre; fakültenin dekanı Prof. Dr. Nigel Hunt, şirket çalışanlarının özellikle tatil dönüşlerinde şeker ve yağ oranı yüksek bisküvi, kurabiye, pasta gibi yiyecekleri ikram ettiklerini, bu tür gıdaların da zaman içinde büyük sağlık sorunlarını tetiklediğini vurguladı. Dekan Hunt, "Bu tür ikramları tamamen yasaklamamız gerektiğini söylemiyorum. Ancak kültürümüzde bir değişikliğe gidilmesine ihtiyacımız var. İnsanlar pasta, kek ve diğer şekerli yiyecekleri satın alırken en azından daha küçük miktarlarda tüketmeyi düşünmeli. Ayrıca ofis çalışanlarının meyve, çerez ve peynir gibi diğer sağlıklı alternatifleri de göz ardı etmemeleri gerekiyor" dedi. İngiliz diş hekimleri ayrıca iş yerinde şeker tüketimini azaltmak için, atıştırmalıklardan vazgeçilmesi, şeker tüketiminin mümkünse öğle yemeğine saklanması, porsiyonların küçültülmesi ve şekeri az olan tatlı alternatiflerinin tercih edilmesi yönünde önerilerde bulundu.