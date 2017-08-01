İşyeri tabelası belediye personelinin başına düştü

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Beş katlı bir iş merkezinin üst katlarında asılı işyeri tabelası rüzgar nedeniyle koptu. Aşağıya düşen tabela, bu sırada iş merkezinin önünden geçen 38 yaşındaki Hayriye Çorak’ın başına isabet etti. Olduğu yere yığılan talihsiz kadına çevredekiler müdahale etti. Zonguldak Belediyesi’nde personel olarak görev yaptığı öğrenilen Çorak’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çorak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.