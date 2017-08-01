Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşyeri tabelası belediye personelinin başına düştü

Zonguldak kent merkezinde rüzgar nedeniyle beş katlı binada asılı bulunan tabela yerinden koparak aşağıya düştü. O sırada binanın altından geçen belediye personeli kadın, tabelanın başına düşmesi sonucu yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 14:56
İşyeri tabelası belediye personelinin başına düştü

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Beş katlı bir iş merkezinin üst katlarında asılı işyeri tabelası rüzgar nedeniyle koptu. Aşağıya düşen tabela, bu sırada iş merkezinin önünden geçen 38 yaşındaki Hayriye Çorak’ın başına isabet etti. Olduğu yere yığılan talihsiz kadına çevredekiler müdahale etti. Zonguldak Belediyesi’nde personel olarak görev yaptığı öğrenilen Çorak’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çorak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:56
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!