İşyeri açma izin ve ruhsatlarını YDO’lar yürütecek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Konya’da düzenlenen 10. Divan Toplantısında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan iş dünyasını rahatlatacak müjdeli bir haber geldi.

İş açmak isteyen birçok girişimci tarafından şikayet konusu haline gelen işyeri açma izni ve ruhsat sürecini tek elden yürütme kararı aldıklarını açıklayan Elvan, Yatırım Destek Ofisleri’nin (YDO) iş açmak isteyenlerin yerine tüm süreci tek elden yürüteceği müjdesini verdi. Bakan Elvan ayrıca, Sanayi Bakanlığı ile birlikte Sanayi Bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.