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İsviçre'den Golan Tepeleri'ne aykırı ziyaret itirafı

İsviçre Savunma Bakanlığından bir heyetin, tüm yasak ve ambargolara rağmen İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı

02 Kasım 2017 Perşembe 18:22
İsviçre'den Golan Tepeleri'ne aykırı ziyaret itirafı

İsviçre'de Savunma Bakanlığından bir heyetin, tüm yasak ve ambargolara rağmen İsrail'in işgal ettiği Suriye'deki Golan Tepeleri'ndeki bir hava meydanını ziyaret ettiği bildirildi.

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, heyet 2012, 2013 ve 2015 yıllarında Golan Tepeleri'ni ziyaret ederek İsviçre'nin İsrail'den satın aldığı insansız hava aracının (İHA) testlerini izledi.

Haberde, ziyaretin, İsviçre'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık “Hermes 900” tipi İHA satan İsrail teknoloji şirketi Elbit System'in daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının talimatlarına aykırı olarak gerçekleştiği belirtilen ziyaretin, ağustos ayında yapılan bir iç denetimde ortaya çıktığı ve bu tarihten itibaren başka bir ziyaretin yapılmadığı vurgulandı.

Tüm dünyada tarafsızlığıyla tanınan İsviçre'nin Savunma Bakanlığı ziyareti doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin gerçekleştiği tarihte hiç kimsenin söz konusu hava meydanının işgal altındaki topraklarda olduğunu fark etmediği ileri sürüldü.

Açıklamada, ziyareti gerçekleştiren heyetin İsrail hükümeti veya şirketleriyle bağlantılı herhangi bir faaliyet için Golan Tepeleri'ne gitme izninin olmadığının altı çizildi.

İsrail, 1967'deki "6 Gün Savaşı"nın sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti. İsrail, 1981 yılında Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak etti ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 18:22
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