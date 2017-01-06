İsviçre'de silah satışlarında büyük artış

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Enerji Bakanı Albayrak İzmir saldırısıyla ilgili konuştu

İzmir'deki adliye binasına gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili A Haber yayınında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Bugünkü medya mercilerine baktığımızda (şehit polis memuru) Fethi polisimizin ne kadar büyük bir kahramanlık yaptığıyla ilgili bütün ağırlıklı algı bu yönde. Ben bir kez daha hamd ediyorum. Bu kadar büyük kahramanlar çıkaran, çıkarmakta 80 milyonu teyakkuz halinde hazır bekleyen bir milletin üyesi olmaktan. Onun için asil bir millet." dedi.