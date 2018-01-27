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İsviçre’de Müslüman çocuklara ‘Noel şarkısı’ dayatması

350 bin Müslümandan yüzde 82’sinin ayrımcılığa maruz kaldığı ‘gfs bern’ araştırma kuruluşunun raporuyla ortaya konan İsviçre’de, Müslümanlara yönelik bir zorbalık daha yaşandı…

27 Ocak 2018 Cumartesi 03:59
İsviçre’de Müslüman çocuklara ‘Noel şarkısı’ dayatması

MÜNÜBE YILMAZAvrupa’nın en müreffeh ve demokratik ülkesi olarak gösterilen İsviçre’nin Zürih kantonuna bağlı Dietikon şehrinde Müslüman bir baba, üç oğlunun kilisede Noel şarkılarının söyleneceği programa katılmasını istemediği için mahkeme tarafından 500 Frank para cezasına çarptırıldı. Baba, “Çocuklarımı kilisede şarkı söylemeye zorlayamazlar” derken, Zürih Katolik Kilisesi de “Hıristiyan olmayanlar, Noel şarkıları söylemek zorunda bırakılmamalı” açıklaması yaptı.

Bilindiği gibi, İsviçre’de İslami grup ve kuruluşların bütün faaliyetleri yasaklanmış, ülkede yapılan bir referandumla da camiler için yeni minare yapılmasının önüne geçilmişti.

İsviçre Federal Irkçılıkla Mücadele Servisi’nin son raporu, İsviçrelilerin yüzde 14’ünün ülkelerinde Müslümanların olmasını istemediğini ortaya koymuştu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 03:59
  1. Noel şarkıları
  2. Müslümanlara noel dayatması
  3. Zürih
  4. Zürih Katolik Kilisesi
  5. İsviçre
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