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İsviçre'de kayıp çiftin cesedi, buzulda 75 yıl sonra bulundu!

İsviçre'de bir teleferik işçisi önce taş kümesi gördüğünü sandı, yaklaştığında ise sırt çantası ve bazı kaplarla su şişesi gördü.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:33
İsviçre'de kayıp çiftin cesedi, buzulda 75 yıl sonra bulundu!

Bulunan cesetler, 1942 yılında birden ortadan kaybolan çiftin çocuklarını gözyaşlarına boğdu. Kesin sonucu DNA testi belirleyecek.

İsviçre Alplerindeki Tsanfleuron buzulunda hafta sonu bulunan iki donmuş cesedin, 75 yıl önce kaybolan bir çifte ait olduğu sanılıyor. Bir teleferik çalışanı, yan yana duran donmuş cesetleri 2 bin 600 metre yükseklikte tesadüfen gördü.

Glacier 3000 kayak tesisi yöneticisi Bernhard Tschannen, "Arkadaşlarımızdan biri önce, gördüğü kütleyi bir taş kümesi sandı. Biraz daha yaklaştığında, sırt çantası ve bazı kaplarla, su şişesi gördü. Sonra da birer çift erkek ve kadın çorabına rastladı" dedi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Cesetlerin üstündeki kıyafetler, II. Dünya Savaşı yıllarına işaret ediyor.

Yerel medya, yedi çocuk sahibi Marcelin ve Francine Dumoulin çiftinin 1942 yılında birden ortadan kaybolduğunu aktarıyor. Bir buzul yarığına yuvarlanan çiftin on yıllarca buz tabakalarının altında kalıp donmuş kütle eriyince cesetlerin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Şu anda çiftin en genç kızı 79 yaşında ve tek isteği anne babasının naaşlarını hak ettiği şekilde toprağa verebilmek. Gözyaşlarına boğulan Marceline Udry-Dumoulin, bütün yaşamlarını anne babasını aramak için geçirdiklerini söyledi.

Polis kayıtlarına göre çiftin kaybolduğu bilgisi 15 Ağustos 1942’de kayda geçmiş, bölgede 1925 yılından itibaren 280 kişiyle ilgili kayıp ihbarı var. Sonucu DNA testi belirleyecek.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:33
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