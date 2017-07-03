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İsviçre'de FETÖ okullarının sonuna geliniyor

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren okulunun, ilgisizlikten kapanma noktasına geldiği bildirildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:37
İsviçre'de FETÖ okullarının sonuna geliniyor

Tages Anzeiger gazetesinin haberine göre, İsviçre Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan Zürih'in Schwamendingen bölgesindeki okul, diğer kentlerdeki FETÖ okulları gibi ilgisizlikten ve Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı kapanmak üzere.

Almanca yayın yapan gazetede, "İsviçre'deki Türkler çocuklarını Gülen okullarından geri alıyor." başlığıyla yayımlanan haberde, FETÖ'nün bu ülkedeki kurumlarının kepenk kapatmaya başladığının altı çizildi.

Haberde, Türklerin okuldaki çocuklarını geri çekmeye başladığı belirtilerek, "Özel okul kısa bir zaman içinde öğrencilerinin yarısından fazlasını kaybetti ve okulun yıl sonunda kapılarını sonsuza dek kapatması gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Yüzlerce velinin çocuklarını İsviçre‘deki FETÖ okullarından ve FETÖ bağlantılı bazı eğitim merkezlerinden geri aldığını yazan gazete, Aarau, St. Gallen, Olten ve Winterthur kentlerindeki FETÖ'ye ait bazı kurumların da kapandığını aktardı.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:37
  1. FETÖ okulları
  2. İSVİÇRE
  3. Tages Anzeiger
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