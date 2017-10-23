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İsviçre'de baltalı saldırı: 8 kişi yaralı

İsviçre'nin St. Gallen kantonunda Letonya uyruklu bir gencin baltayla 8 kişiyi yaraladığı bildirildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:38
İsviçre'de baltalı saldırı: 8 kişi yaralı

İsviçre polisinden yapılan açıklamada, Letonya uyruklu 17 yaşındaki gencin dün gece Flums kasabasında baltasıyla çevredeki sivillere saldırdığı belirtildi.

Çalıntı arabayla olay yerinden kaçan gencin, bir petrol istasyonunda kaza yaparak durmak zorunda kaldığı, burada da bazı sivilleri yaraladığı kaydedildi. 

Saldırgan yaralı halde yakalandı

Polisin ateş ettiği saldırgan, yaralı olarak yakalandı.

Saldırının terörizmle bağlantılı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Eldeki bulgulara göre, saldırgan ilk defa suç işliyor. Şu aşamada elimizde saldırganın terörizmle bağlantısı olduğunu gösteren hiçbir şey yok." ifadesi kullanıldı.

İsviçre basınına göre, saldırıda biri ağır 8 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:38
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  5. Anadolu Ajansı
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