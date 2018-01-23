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İsviçre'de 9 bin kişi mahsur kaldı!

İsviçre'deki Zermatt'ta kayak merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 bin turist mahsur kaldı.

23 Ocak 2018 Salı 17:07
İsviçre'de 9 bin kişi mahsur kaldı!

İsviçre'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezi Zermatt'ta 9 bin turist mahsur kalırken, 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta 30 ev çığ riski nedeniyle boşaltıldı.

İsviçre'deki kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Valais kantonundaki Zermatt şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle cumartesi gününden bu yana 9 bin turistin mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, pazar günü 500 turistin 70 İsviçre frangı karşılığında helikopterle güvenli bölgelere aktarıldığı kaydedildi.

Zermatt Belediye Başkanı Romy Biner, gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopterlerin ülkedeki güvenlik işlerine tahsis edilmesinden dolayı yoğun talebi karşılayamadıklarını söyledi. Biner, Zermatt'ta bin 200 kişinin helikopterlerle bölgeyi terk etmek için sırada beklediğini aktardı.

İsviçre Alpleri'nin en ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olarak kabul edilen Zermatt ile bağlantılı tüm yollar da ulaşıma kapatıldı, tren seferleri iptal edildi.

DAVOS'TA ÇIĞ TEHLİKESİ

Öte yandan bugün başlayan 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) nedeniyle tüm dünyanın gözünün çevrildiği Davos kasabasında da 30 ev çığ riski nedeniyle boşaltıldı.

Bölgedeki Zernez kasabasından yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferleri iptal edilirken yollar da ulaşıma kapatıldı.

Zermatt'ta, yoğun kar yağışı ve elektrik kesintisi nedeniyle ocak ayının ilk haftasında da yaklaşık 13 bin turist mahsur kalmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:07
  1. 48. Dünya Ekonomik Forumu
  2. İsviçre
  3. Zermatt Belediye Başkanı Romy Biner
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