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İsviçre'de 80 yaşındaki banka soyguncusu gözaltına alındı

İsviçre'de, banka soyduğu iddiasıyla 80 yaşında bir kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
İsviçre'de 80 yaşındaki banka soyguncusu gözaltına alındı

İsviçre medyasında yer alan haberlerde, Luzern kantonunda yaklaşık 10 gün önce maskeli bir kişi tarafından yapılan banka soygununun ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Evinde eşiyle birlikteyken gözaltına alınan 80 yaşındaki zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Şüphelinin eşinin ise soygundan haberinin olmadığını söylediği ifade edildi.

Haberde zanlının ismi ve çalınan tutara ilişkin bilgi verilmedi.

Zanlının, suçunun sabit görülmesi halinde tarihin en yaşlı banka soyguncuları arasına gireceği belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
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