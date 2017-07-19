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İsveç'ten Türkiye duyurusu: Endişeliyiz

Büyükada'daki şüpheli toplantıya operasyonun ardından tutuklanan şahıslardan Ali Gharavi hakkında, vatandaşı olduğu İsveç'ten açıklama yapıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:29
İsveç'ten Türkiye duyurusu: Endişeliyiz

İsveç Dışişleri Bakanlığı, 5 Temmuz'da Büyükada'daki şüpheli toplantıya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün sabaha karşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarına karar verilen şahıslardan Ali Gharavi ile ilgili açıklamada bulundu.

"ENDİŞELİYİZ"

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jessica Garpvall, İsveç vatandaşı Gharavi'nin tutuklanmasından dolayı endişeli olduklarını belirtti.

"GHARAVİ İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

Deutsche Welle'nin haberine göre "İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz, Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ve Stockholm'daki Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor" diyen Garpvall, Gharavi ile görüşmek istediklerini belirtti. Garpvall, şahısların duruşmasına İsveçli diplomatların katılmasına izin verilmediğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:29
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