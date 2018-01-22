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İsveç'ten Türk askerine dualarla destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na İsveç'in başkenti Stockholm'deki gurbetçi çocuklar duaları ile destek oldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:10
İsveç'ten Türk askerine dualarla destek

Başkent Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rinkeby Mevlana Camisi Kur'an Kursu öğrencileri Afrin’e düzenlenen sınır ötesi operasyonun başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi'ni okudu ve dua etti.

Rinkeby Mevlana Camisi görevlisi Veysel Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin kilometre uzaktan 70 kadar öğrencinin Türk askeri için Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve dua ettiğini belirtti.

Kılıç, "Çocukların duası kabul olur. Rabbimizin ordumuzu, askerimizi muzaffer eylemesi ve devletimizin, milletimizin bekasını, birlik ve beraberliğimizi daim etmesi için dua ettik.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:10
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