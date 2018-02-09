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İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Hyden, Avrupa Birliği gibi İsveç'in de PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü bildirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:01
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Hyden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin de konuşulduğu görüşmede Hyden, "Avrupa Birliği gibi İsveç olarak bizler de PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karaosmanoğlu da Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) ile "İnsani Kentler Projesi" iş birliği protokolü imzaladıklarını aktararak, bu kapsamda Türkiye'de belirlenen 10 belediyeyle "İnsani Kentler" başlıklı bir proje yürüttüklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:01
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  2. pkk
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