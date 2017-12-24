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İsveç'te yangında 2 çocuk öldü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir villada çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

24 Aralık 2017 Pazar 15:07
İsveç'te yangında 2 çocuk öldü

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin gece yarısı başkentin Bromma bölgesindeki bir villada yangın çıktığı ihbarını aldığı ve çok kısa süre sonra olay yerine ulaştığı belirtildi. 

Yangında iki çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, yaşamını yitiren çocukların 4 ve 7 yaşında olduğu bildirildi. Açıklamada, yangında yaralanan 10 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:07
  1. Bromma
  2. İsveç
  3. Villa
  4. Yangın
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