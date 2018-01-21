İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün oğlundan yardım çağrısı

Tuna Unsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki babasının kendisini ziyaret etmek için bir ay önce Türkiye'den uçakla geldiği Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığını belirtti.

Ünsal, ''1988'de Çekya'da 20-30 tır şoförü arasında bir olay olmuş. Babam da yaralananlardan birini hastaneye götürmüş. Olayın sonunda ölüm yok. O zamanki Çekya kanunlarına göre, babam cinayete teşebbüsten 20 ay hapis yatmış. 1990 yılının temmuz ayında yeni çıkan bir yasayla serbest bırakılmış.'' diye konuştu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA

Çekya'da babası Ahmet Ünsal hakkında 2014'te tekrar kırmızı bülten ile arama emri çıkarıldığına işaret eden Ünsal, ''Çekya, babam hakkında sadece AB ülkelerinde yakalanması için kırmızı bülten çıkarmış. Buna neden olarak da 1990'da serbest bırakıldığında Türk mahkemelerinin babam hakkında işlem yapmaması gösterilmiş. Bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temasa geçtiğimizde Çekya ile bu konuda yazışma olduğu doğrulandı ama Türkiye'nin Çekya'dan babam hakkında istediği evrakların gönderilmediği yönünde bilgi verildi.'' dedi.

Babasının geçen hafta Stockholm'de hakim karşısına çıktığını hatırlatan Ünsal, ''Hakim, babamın iadesine karar verdi. Şimdi babam Çekya'ya gönderilecek. Çekya ile Türkiye arasındaki yazışmalardaki yanlış anlamadan dolayı 66 yaşındaki babam perişan oldu. Tek kişilik hücrelerde hapis köşelerinde ne olacağını bilmeden bekliyor. Babam Türk olduğu için terörist muamelesi görüyor. Adalet Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızdan yardım istiyoruz. Lütfen bize yardım ediniz. İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Türkmen Oba da AA muhabirine üzücü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek ''Ahmet Ünsal'ı cezaevinde ziyaret ettik. Mahkemesine katıldık. Süreci yakından takip ediyoruz.'' dedi.