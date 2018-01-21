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İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün oğlundan yardım çağrısı

Çekya'da 30 yıl önce kavgaya karıştığı iddiasıyla  kırmızı bültenle aranan ve geçen ay İsveç'in başkenti Stockholm'de tutuklanan  Türktır şoförü Ahmet Ünsal'ın oğlu Tuna Ünsal, ''Babam Türk olduğu için terörist  muamelesi görüyor. Adalet Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızdan yardım istiyoruz.  Lütfen bize yardım ediniz.'' dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 16:31
İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün oğlundan yardım çağrısı

Tuna Unsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki babasının  kendisini ziyaret etmek için bir ay önce Türkiye'den uçakla geldiği  Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına  alındığını belirtti.

Ünsal, ''1988'de Çekya'da 20-30 tır şoförü arasında bir olay olmuş.  Babam da yaralananlardan birini hastaneye götürmüş. Olayın sonunda ölüm yok.  O  zamanki Çekya kanunlarına göre, babam cinayete teşebbüsten  20 ay hapis yatmış.  1990 yılının temmuz ayında yeni çıkan bir yasayla serbest bırakılmış.'' diye  konuştu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA

Çekya'da babası Ahmet Ünsal hakkında 2014'te tekrar kırmızı bülten ile  arama emri çıkarıldığına işaret eden Ünsal, ''Çekya, babam hakkında sadece AB  ülkelerinde yakalanması için kırmızı bülten çıkarmış. Buna neden olarak da  1990'da serbest bırakıldığında Türk mahkemelerinin babam hakkında işlem yapmaması  gösterilmiş. Bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temasa  geçtiğimizde Çekya ile bu konuda yazışma olduğu doğrulandı ama Türkiye'nin  Çekya'dan  babam hakkında istediği  evrakların  gönderilmediği yönünde bilgi  verildi.'' dedi.

Babasının geçen hafta Stockholm'de hakim karşısına çıktığını  hatırlatan Ünsal, ''Hakim, babamın  iadesine karar verdi. Şimdi babam  Çekya'ya  gönderilecek.  Çekya  ile Türkiye arasındaki yazışmalardaki yanlış anlamadan   dolayı 66 yaşındaki babam perişan oldu. Tek kişilik hücrelerde hapis köşelerinde  ne olacağını bilmeden bekliyor. Babam Türk olduğu için terörist muamelesi  görüyor. Adalet Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızdan yardım istiyoruz. Lütfen bize  yardım ediniz. İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edeceğim.'' ifadelerini  kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Türkmen Oba da AA  muhabirine üzücü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek ''Ahmet  Ünsal'ı cezaevinde ziyaret ettik. Mahkemesine katıldık. Süreci yakından takip  ediyoruz.'' dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:31
  1. Tuna Unsal
  2. Stockholm Büyükelçiliği
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