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İsveç'te şüpheli paket alarmı

İsveç'in Nyköping kentindeki Skavsta Havaalanı, şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:57
İsveç'te şüpheli paket alarmı

Skavsta Havaalanının internet sayfasından yapılan açıklamada, güvenlik kontrolünde bir şüpheli paketin tespit edilmesi nedeniyle havaalanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.Açıklamada, "Polis, terminal içindeki şüpheli paketin bulunduğu yeri kordon altına aldı ve bomba imha ekipleri terminale geldi.

Bu sırada havaalanındaki yolcu ve çalışanlar tahliye edildi.'' ifadeleri kullanıldı.İsveç devlet televizyonu SVT'ye göre, bomba imha ekibinin havaalanındaki incelemeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:57
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