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İsveç'te patlama! Yaralılar var...
İsveç'in başkenti Stockholm'de metro istasyonunda patlama meydana geldiği bildiriliyor.
07 Ocak 2018 Pazar 14:36
Olayda şu ana kadar en az iki yaralı olduğu belirtildi.
Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 14:36
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