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İsveç'te patlama! Yaralılar var...

İsveç'in başkenti Stockholm'de metro istasyonunda patlama meydana geldiği bildiriliyor.

07 Ocak 2018 Pazar 14:36
İsveç'te patlama! Yaralılar var...

Olayda şu ana kadar en az iki yaralı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 14:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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