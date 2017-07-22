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İsveç'te İsrail protestosu

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam eden İsrail, Göteborg'da protesto edildi. Gösteriler eş zamanlı olarak İsveç'in diğer şehirleri Malmö ve Uppsala'da da yapıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:38
İsveç'te İsrail protestosu

İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, İsveç'in Göteborg kentinde protesto edildi.

Gustav Adolfs Torg meydanında ellerinde Filistin bayrakları ile toplanan grup, tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan attı.

Okunan basın açıklamasında, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Camii elimizden alınmak isteniyor. Çünkü İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine sözde Süleyman mabedini inşa etmek istiyor. Sözde inançlarına göre 3 bin yıl önce verilmiş bir sözü yerine getirecekler. Müslümanlar olarak asla buna izin vermeyeceğiz.'' ifadelerine yer verildi.

Gösteriler eş zamanlı olarak İsveç'in diğer şehirleri Malmö ve Uppsala'da da yapıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:38
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