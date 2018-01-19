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İsveç'te evlere savaşa hazırlık kitabı

4,7 milyon eve olası bir savaş durumunda yapılması gerekenleri açıklayan kitapçıklar gönderileceği açıklandı.

19 Ocak 2018 Cuma 09:33
İsveç'te evlere savaşa hazırlık kitabı

Broşürlerde terör saldırısı, siber saldırı ve doğal afetlere hazırlıkla ilgili bilgiler de yer alacak.

"Yeniden savaş gelirse" başlıklı broşür, Mayıs ayından itibaren dağıtılacak.

RUSYA VE TERÖR TEHDİTLERİNE ÖNLEM

Bu adım, İsveç'te Rusya'nın askeri eylemleri, terör ve sahte haberlere yönelik endişelerin arttığı bir dönemde atılıyor.

İsveç medyası benzer broşürlerin 2. Dünya Savaşı sırasında da dağıtıldığını ancak broşürlerin basımına 1980'lerde son verildiğini duyurdu.

İsveç Sivil İhtiyat Dairesi'nden Christina Andersson "İklim değişikliği, terör saldırıları, salgınlar ve bilgi kirliliği gibi daha karmaşık tehditler altındayız. İnsanlar bunlarla nasıl baş edebileceklerini bilmeli" dedi.

İSVEÇ SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRDI

İsveç son yıllarda, Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ve Rusya'nın Ukrayna'daki rolünü gerekçe göstererek savunma harcamalarını da artırdı.

Ayrıca 2016'da Baltık Denizi'ndeki Gotland adasına yeniden asker yerleştirdi. Ayrıca ülke içinde NATO'yla yakınlaşma tartışmaları da yapılıyor.

İsveç geçen yıl da askeri hizmeti yeniden zorunlu hale getirmişti.

Nisan ayında Stockholm'de yapılan kamyonlu saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:33
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