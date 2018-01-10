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İsveç'te bir evde 4 ceset bulundu

Skone bölgesindeki Bjerred ilçesinde bir villada bulunan cesetlerin aynı aileye mensup kişilere ait olduğu belirlendi

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:31
İsveç'te bir evde 4 ceset bulundu

İsveç'in Skone bölgesinde Lund kentine bağlı Bjerred  ilçesinde bir villada yaşayan 4 kişi ölü bulundu. 

Skone Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bjerred'de bir  villada şüpheli durum olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri  gönderildi.
Evde 4 kişinin cesetlerini bulan polis ekipleri, söz konusu adrese  çıkan yolları trafiğe kapattı.Bölgede polis köpekleriyle aramalara devam ediliyor.

İsveç devlet televizyonu SVT ise cesetlerin aynı aile mensup kişilere  ait olduğunu duyurdu.
 
Skone polisi, ölenlerin aynı aileye mensup olduğunu doğruladı ancak  kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:31
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