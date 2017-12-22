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İsveç takımı Örgryte'ten Fatih Terim'e tepki

Örgryte'nin başkanı Joakim Nordh, sözleşmeli futbolcuları Johan Elmander'in, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yardımcısı olacağı yönünde çıkan haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

22 Aralık 2017 Cuma 12:13
İsveç takımı Örgryte'ten Fatih Terim'e tepki

Fatih Terim'in Galatasaray'la anlaştığı haberleri İsveç'ten ses getirdi.

Skorer'in haberine göre Johan Elmander'in Fatih Terim'in yardımcısı olacağı yönündeki haberler İsveç'te şaşkınlıkla karşılandı.

Aktif futbolculuk hayatını sürdüren, ülkenin ikinci lig takımlarından Örgryte forması giyen 36 yaşındaki forvetin daha yeni kulübüyle sözleşme yaptığı ve şimdi Türkiye'de antrenör olacağının söylendiği belirtildi.

Şaşkınlığını gizleyemeyenlerden bir tanesi de Örgryte Kulübü Başkanı Joakim Nordh oldu.

'TAKIMDAN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bu sezon başında İsveç 2. liginde mücadele eden ekiple kontrat imzalayan Elmander'in takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Nordh "Takımdan ayrılacağıyla ilgili bir işaret almadınız mı?" sorusuna "Hayır, hiç" yanıtı verip "Açıkçası bu söylenenler hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

"Johan Elmander bizim futbolcumuz. Bizle gelecek yıl için de sözleşmesi var. Kendisiyle oturur konuşuruz ama kontratı sürdüğü için bu konuda sakiniz. Johan çok iyi bir insan, onunla olduğu gibi Galatasaray ile de görüşme başlatırız. Ancak öncelikle bir futbolcumuzla konuşalım. Ne istiyor, ne diyor bir bakalım. Ona göre adım atalım"

İsveç ikinci liginde sezon geçtiğimiz ay sona erdi. Johan Elmander, takımının formasıyla 23 maça çıktı, 4 gol-1 asistle katkı sundu. Nisan ayında başlayacak yeni sezon öncesi dört aylık bir boşluk bulunurken, futbolcunun da kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:13
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