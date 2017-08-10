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İsveç nakit alışverişi kaldırmaya hazırlanıyor

İsveç Kraliyet Teknik Yüksek Okulunun (KTH) yaptığı bir araştırmaya göre İsveçli esnafın üçte ikisi en geç 2030 yılına kadar nakit kabul etmeyi bırakacaklarını düşünüyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:47
İsveç nakit alışverişi kaldırmaya hazırlanıyor

Raporu hazırlayan KTH araştırmacılarından Niklas Arvidsson İsveçin 2030 yılında nakit kullanılmayan bir toplum haline geleceğine inandığını belirterek, "Şu anda her şey çok hızlı gelişiyor. Bankalar için nakit işlemleri sadece maliyet anlamına geliyor. Nakit para insanlar ve mağazalar talep ettiği müddetçe varlığını koruyacak" dedi.

İsveç Ticaret Odasının verilerine göre bugün halen yapılan bütün işlemlerin yüzde 80i kartla gerçekleştiriliyor.

KTHnin hazırladığı rapor halen yüksek miktarda nakit alışverişi yapılan 740 esnaftan alınan veriler üzerinden hazırlandı. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:47
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