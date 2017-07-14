İsveç medyası Galatasaray'ı konuşuyor
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda İsveç ekibi Östersunds takımına 2-0 mağlup olması, İsveç basınında geniş yankı buldu.14 Temmuz 2017 Cuma 11:05
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 yenilmesi İsveç basınında geniş yankı uyandırdı.
Skorer'de yer alan habere göre İsveç basınından Östersunds-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken başlıklar şunlar:
SVT Sport: Tudor artık tanıyordur
- Maçtan bir gün önceki basın toplantısında Tudor'un 'Kura çekilene kadar Östersunds'u tanımıyordum' sözlerine atıfta bulunan SVT Sport'ta 'Galatasaray Teknik Direktörü Tudor maçtan önce Östersunds'u tanımadığını söylemişti. Şimdi artık tanıyordur' ifadesi dikkat çekti.
Expressen: Cehenneme hoş geldin Galatasaray
- İsveç'in önde gelen gazetesinde Therese Strömberg imzasıyla yayınlanan maç analizinde sarı-kırmızılı taraftarlarla özdeşleşmiş 'Cehenneme hoşgeldin' sloganına atıfta bulunuldu: "Hava 9 derece. Yağmur var rüzgar var. Östersunds da yapması gereken her şeyi yaptı. Cehenneme hoş geldin Galatasaray."
Östersunds-Posten: İmkansız denileni başardılar
- Östersunds-Posten'de maçın ardından coşku doruğa çıktı. 'Östersunds herkesin imkansız dediğini başardı, Galatasaray gibi bir devi yendi' ifadeleriyle uzun bir başlık atan yerel basının amiral yayın organı, sarı-kırmızılıların rakibi hafife alarak sahaya çıktığı, ev sahibi ekibin cesur oynadığı gibi yorumlara da yer verildi.
Aftonbladet: Östersunds %68 turu geçer
- Aftonbladet internet sitesinde maçın ardından anket düzenlendi. İsveçli futbolseverlerin ilk maçın skorundan sonra bir hayli umutlandıkları görüldü. 37 bin kişinin oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 68'i 'Östersunds turu geçer' seçeneğini işaretledi.
Abc Nyheter: Östersunds Galatasaray'ı şok etti
- Avrupa Ligi maçı Norveç'te de geniş yankı uyandırdı. Hem İsveç'in komşu ülkesi olması, hem de Martin Linnes'in sarı-kırmızılı ekipte forma giymesi gibi nedenlerle mücadeleyi yakından takip eden Norveç basınından Abc Nyheter "İsveç'in sürpriz ekibi, Linnesli Galatasaray'ı şok etti" ifadesine yer verdi