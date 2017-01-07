İsveç kraliçesi keçileri kaçırdı: Sarayımda hayaletler...

İsveç Kraliçesi Silvia, Kraliyet Sarayı'nda hayaletlerin dolaştığını iddia etti.

İsveç kraliçesi keçileri kaçırdı: Sarayımda hayaletler...
Eklenme: 07 Ocak 2017, 18:57
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İsveç Kraliçesi Silvia, İsveç televizyonunda yayınlanan bir belgeselde Kraliyet Sarayı’nda hayaletlerin dolaştığını iddia etti.

Kraliçe Silvia Stockholm'deki Drotningholm Sarayı için "Burada küçük arkadaşlar var, hayaletler" dedi.

Silvia, hepsinin dost olduğunu belirtip "Gerçekten heyecanlanıyorum ama korkmuyorum" diye de ekledi.

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 17. yüzyıldan kalma saray, Kraliyet ailesine ev sahipliği yapıyor.

73 yaşındaki Kraliçe Silvia, 40 yıldır o sarayda yaşıyor.

 
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