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İsveç donuyor: 5 kişi öldü

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, eksi 40 dereceye düşen hava sıcaklığı sebebiyle bugünü "İsveç'in en soğuk günü" ilan etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:25
İsveç donuyor: 5 kişi öldü

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumuna göre, İsveç en soğuk gününü yaşıyor. İsveç'in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü.

İHA'nın haberine göre, ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65'ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.

5 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ

İsveç'in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:25
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