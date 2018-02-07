İsveç Devlet Meteoroloji Kurumuna göre, İsveç en soğuk gününü yaşıyor
İsveç'in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü.07 Şubat 2018 Çarşamba 22:00
Ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65'ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.
5 kişi donarak öldü
İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.
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