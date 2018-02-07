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İsveç Devlet Meteoroloji Kurumuna göre, İsveç en soğuk gününü yaşıyor

İsveç'in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü.

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:00
İsveç Devlet Meteoroloji Kurumuna göre, İsveç en soğuk gününü yaşıyor

Ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65'ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.

5 kişi donarak öldü

İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 22:00
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