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İsveç: Cihat yanlıları her tarafımızı sardı

İsveçli Güvenlik Birimleri ‘ülkedeki cihat yanlısı düşünceye sahip potansiyel milislerin sayısının son birkaç yıl içinde binleri bulduğunu fakat bunlardan çok azının toplum için tehdit oluşturduğunu’ belirten bir açıklama yayınladı.

18 Haziran 2017 Pazar 01:45
İsveç: Cihat yanlıları her tarafımızı sardı

Nisan ayında bir kamyonun kalabalık bir sokakta insanların arasına dalıp sonra Stockholm departmanına çarpışının şokunu henüz atmış değil.

Emniyet Birimleri, kamyonu kullandığı bilinen Özbek uyruklu kişiyi halen gözaltında tutuyor.

İsveç Güvenlik Servisi Başkanı Anders Thornberg, ‘radikal fikirlere sahip Müslümanlardan sadece bir avuç kadarının eylem yapma düşüncesinde ve kapasitesinde olduğunu’ söyledi.

Anders Thornberg, ülkedeki radikal fikirlerin özellikle DEAŞ tarafından yapılan propaganda faaliyetleri nedeniyle artış gösterdiğini savundu.

Ulusal Basın Ajansına konuşan Emniyet Yetkilisi Thornberg, ‘biz daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştık’ diye konuştu.

Aşırılığın tarihi oranlara ulaştığını belirten Anders Thornberg, söz konusu cihat yanlılarının en çok Stockholm, Gothenburg, Malmo ve Orebro’da yoğunlaştığını ifade etti.

Yeni nesil cihat anlayışında aylar süren ve plan ve hazırlık evresine ihtiyaç duyulmadan saldırı düzenlenebildiğine dikkat çeken İsveçli Emniyet Yetkilisi, ‘eğer bugün bir eylem yapmak istiyorsanız, iki bıçak satın alarak ya da bir kamyon kiralayıp kalabalığın üzerine sürerek bunu yapabilirsiniz’ dedi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:45
  1. İSVEÇ
  2. CİHAT
  • Müslüman oğuz türküMüslüman oğuz türkü13 sa önce
    Korkun ulan !vahşi batı kork.katil domuz batı kork.zalim batı kork.ey azılı islam düşmanları korkun.ayeti kerimede belirttiği üzere :"gebereceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz"...
  • Vatandaş Vatandaş 14 sa önce
    Cihat Allah c. c. rızası için yapılır ve zulümden uzaktır, ya sizinki resmen vahşet yüzyıllardır müslüman kanı akıtıyorsunuz.
Bugünkü Akit

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