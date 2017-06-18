İsveç: Cihat yanlıları her tarafımızı sardı

Nisan ayında bir kamyonun kalabalık bir sokakta insanların arasına dalıp sonra Stockholm departmanına çarpışının şokunu henüz atmış değil.

Emniyet Birimleri, kamyonu kullandığı bilinen Özbek uyruklu kişiyi halen gözaltında tutuyor.

İsveç Güvenlik Servisi Başkanı Anders Thornberg, ‘radikal fikirlere sahip Müslümanlardan sadece bir avuç kadarının eylem yapma düşüncesinde ve kapasitesinde olduğunu’ söyledi.

Anders Thornberg, ülkedeki radikal fikirlerin özellikle DEAŞ tarafından yapılan propaganda faaliyetleri nedeniyle artış gösterdiğini savundu.

Ulusal Basın Ajansına konuşan Emniyet Yetkilisi Thornberg, ‘biz daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştık’ diye konuştu.

Aşırılığın tarihi oranlara ulaştığını belirten Anders Thornberg, söz konusu cihat yanlılarının en çok Stockholm, Gothenburg, Malmo ve Orebro’da yoğunlaştığını ifade etti.

Yeni nesil cihat anlayışında aylar süren ve plan ve hazırlık evresine ihtiyaç duyulmadan saldırı düzenlenebildiğine dikkat çeken İsveçli Emniyet Yetkilisi, ‘eğer bugün bir eylem yapmak istiyorsanız, iki bıçak satın alarak ya da bir kamyon kiralayıp kalabalığın üzerine sürerek bunu yapabilirsiniz’ dedi.