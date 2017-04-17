% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İsveç basınında Türkiye korkusu!

İsveç gazeteleri Türkiye’de dün gerçekleştirilen refarandum sonuçlarını birinci sayfalarında manşetten duyurdu.

İsveç basınında Türkiye korkusu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:51

İsveç’in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter ‘‘Başkan Erdoğan galip ilan edildi’’ başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü önünde toplanan halka yaptığı konuşmada söylediği ‘’Tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" sözlerini öne çıkardı.

Dagens Nyheter gazetesinin haberlerinde oylama sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ‘‘AB üyelik görüşmelerinin kapısı kapanmasa da, AB üyeliği kapısı kapandı’’ yorumu yapıldı.

Seçim sandıklarının açılmasından sonra sayım sonuçlarını internet sayfasından canlı olarak duyuran İsveç televizyon kanalı SVT, ‘‘Erdoğan’a güçlü iktidar için evet’’ başlığı kullanılarak politik yorumcuların ‘‘ayrışma artacak’’ değerlendirmeleri alt haberde duyuruldu.

 
EtiketlerisveçreferandumbasınıDÜNYA Haberleri
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