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İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Göçmenlik Bürosu dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:23
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Göçmenlik Bürosu, Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı kadının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. Uzbek'in sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunuyor.

Geçen sene 105 yaşındayken savaştan kaçan Afgan kadın Uzbek, ailesiyle Kaçak yollardan Hırvatistan'a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek'in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan'dan sonra İsveç'e giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

HABERİ ALINCA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Uzbek'in yaşamının geri kalan günlerini korkmadan geçirme umudu aradan çok geçmeden yerini hayal kırıklığına bıraktı. 21 yaşındaki torunu Mohammed, nenesinin Göçmen Dairesi'nin sınır dışı etme kararı verdiğini duymasından sonra beyin kanaması geçirdiğini ve yatalak kaldığını söylüyor. Hükümet güçleri ile Taliban arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kunduz'un güvenli bölge olduğu değerlendirmesini yapan Göçmen Dairesi, 106 yaşındaki kör ve yatalak Bibikhal'in bir başka Avrupa ülkesi tarafından kabul etmemesi durumunda Afganistan'a iade edilmesini kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:23
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  5. Taliban
  6. Afganistan
  7. Hırvatistan
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