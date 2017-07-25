İstinye Üniversitesi büyüyor

2 fakülte, 11 bölüm olmak üzere sağlık alanındaki bölümleriyle geçen sene öğretim hayatına başlayan İstinye Üniversitesi, bu sene 7 fakülte, 2 yüksekokul ve toplamda 50 bölümle yoluna devam ediyor. Topkapı yerleşkesinin ardından Çekmeköy'de Türkiye'nin en büyük meslek yüksekokul (MYO) komplekslerinden birini bu sene hizmete açan İstinye Üniversitesi ayrıca donanımlı Ar-Ge laboratuvarları ile öğrencileri buluşturacak.

Topkapı Yerleşkesinde 2 bin 370 öğrenci kapasiteli 37 derslik ve 2 bin 493 metrekare üzerine kurulan 47 laboratuvar, Çekmeköy Yerleşkesinde ise bin 104 öğrenci kapasiteli 15 derslik ve 509 metrekare üzerine 7 laboratuvarı bulunan İstinye Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında bünyesine eklenen 5 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu ile birlikte toplam 23 lisans ve 27 önlisans programıyla öğrencilerine 'merhaba' diyor.

Alanında uluslararası seviyede bilimsel değer üretebilen ve öğretmeye gönül vermiş akademik kadro, yoğunlaştırılmış ve mesleğe odaklanmış İngilizce eğitim, Sektör temsilcileri ile tasarlanan güncel müfredatlar, Konusunda dünya ile yarışan Araştırma Laboratuvarları,

Çift Anadal ve Yandal yapabilme kolaylığı, Önlisans bölümlerinde DGS hazırlık desteği ve sonrasında sene kaybı yaşatmayan müfredat yapısı, Kesintisiz ve yüksek oranlı burs imkanları, Zorunlu ve gönüllü stajlar için SGK prim desteği, Girişimciliği destekleyen üniversite kültürü, MLP Care Grubu’nda mezuniyet öncesi ve sonrası çalışma önceliği, Bilimsel ve kültürel gelişime olanak sağlayan öğrenci dostu kampüsler, Yurt ile bütünleşik keyifli kampüs mimarisi ve Yaygın servis ağı ile desteklenen ulaşım rahatlığı sağlayan merkezi konumları ile öğrencilerine ayrıcalıklı imkanlar sunan İstinye Üniversitesi 2017 de hızla büyümeye devam ediyor.

İstinye Üniversitesi ayrıca tercih tanıtım günlerinde adaylara İstanbul'da Medical Park Bahçelievler, Medical Park Gaziosmanpaşa, Medical Park Fatih, İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi, Medical Park Silivri, Ulus Liv Hospital'da, Ankara Liv Hospital'da, Medical Park Antalya'da, VM Medical Park Bursa'da, Çanakkale Anadolu Hastanesi'da, Medical Park Elazığ'da, Ereğli Anadolu Hastanesi'nde, Medical Park Gebze'de, Medical Park İzmir'de, VM Medical Park Kocaeli'de, Medical Park Ordu'da, Samsun liv Hospital'da, Medical Park Tarsus'ta ve Medical Park Trabzon Yıldızlı’da hizmet verecek.