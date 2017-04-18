% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

"İstikrar ve güven artacak"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, referandumdan çıkan sonucun istikrar ve güveni artıracağını söyledi.

"İstikrar ve güven artacak"
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:39

Seyit Faruk Özselek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de kapsayan anayasa değişikliği halk oylaması için sandığa gidenlerin yüzde 51,4’ünün "Evet" oyu kullandığını hatırlatarak, sonuçların ülkede istikrar ve güveni artıracağını belirtti. Özselek, "Katılımın yüzde 85 gibi çok yüksek oranda olduğu referandumun ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Milletimiz, referanduma gösterdiği katılımla demokrasisine sahip çıktığını göstermiş, büyük bir sağduyu örneği ile tercihini güven ve istikrardan yana kullanmıştır. İnşallah çıkan sonuç ülkemizin gelişmesi için önünde bulunan engellerin kalkmasına yardımcı olur. Milletimizin verdiği karar hiçbir şekilde hiçe sayılmaması gerekir. Çünkü milletimizin iradesi, ülkemiz ve cumhuriyetimiz için oldukça önemlidir. Ayrıca şunu iyi anlamak gerekir ki ortaya çıkan halk iradesine herkes saygı duymalıdır. Bu tarihi sonucun kaybedeni bulunmadığı gibi kazanını ise millet oldu" dedi.

 
EtiketlerMaliKonya
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:39
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