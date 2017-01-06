İstiklal marşı okuyup mezun oldular!

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki 4 aylık eğitim çalışmalarını tamamlayan 250 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu. Afgan mezunlar, İstiklal Marşı okuyup 'Sivas'ın yollarına' türküsünü seslendirdi.
2011 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı.
Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende daha sonra okulun tanıtım videosu gösterildi. Ardında Sivas'ta eğitim gören Afgan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ve 'Sivas'ın yollarına' türküsünü okudu.