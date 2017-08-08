İstiklal Caddesi’nde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi’nde bulunan bir otelin ikinci katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde bütün oteli dumanlar kaplarken, çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı. Otel çalışanları ve misafirler kendilerini dışarı attı. Otelde maddi hasar meydana geldi.