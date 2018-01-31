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İstiklal Caddesi’nde panik!

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde asılı süsleme ışıklarının tramvayın üzerine düşmesi sonucu elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:25
İstiklal Caddesi’nde panik!

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Caddesi’nde seyir halindeki nostaljik tramvayın üstüne henüz belirlenemeyen nedenle süsleme ışığı düştü. Tramvayın üstündeki ve süslemelerin bağlı olduğu elektrik kablolarında küçük çapta yangın çıktı. 

Cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan işçiler yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Bu sırada İstiklal Caddesi’nde yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri düşen süsleme ışıklarını tramvayın üzerinden aldı. 

Olay nedeniyle nostaljik tramvay seferleri yaklaşık 45 dakika yapılamadı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:25
  1. taksim
  2. istiklal
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