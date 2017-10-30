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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında ilk sefer yapıldı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun ilk resmi seferi bugün yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılış töreninde konuştu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:05
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında ilk sefer yapıldı

Demir İpek Yolu olarak da anılacak olan ve hem ekonomik hem de stratejik dengeleri değiştirecek olan Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımlarıyla ilk seferini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu açılış töreninde konuşma yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları; 

Bugün istikbalimiz için çok önemli adımlar atıyoruz. Bu proje ile Asya, Avrupa Ve Afrikayı birbirine bağlıyoruz.

ÜLKELERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Kararlılığımızın ve vizyonumuzun ortak kararı olan bu proje çok önemli. Bu proje zahmetle yapıldığı için çık kıymetlidir. Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafya da yaşıyoruz.

Proje ülkelerimizin gelişimine katkı sağlayacak. Proje nakliyeciler açısından en avantajlı imkanları sunacak.

15-20 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

BTK Demir Yolu hattıyla başlangıçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Hat, barış, güvenlik, istikrar ve refah getirecek, ülkelerin beşeri gelişimine de katkı sağlayacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:05
  1. Bakü -Tiflis -Kars Demiryolu
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. İlham Aliyev
  4. Giorgi Kvirikaşvili
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