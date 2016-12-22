Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler kullanıma bugün açılan Avrasya Tüneline girince zor anlar yaşadı. Tünel yoluna girdiklerini son anda fark eden sürücüler Anadolu yakasına geçmemek için geri geri dönmeye çalıştı. Tünele girmeden önce trafik levhasını fark edemeyen bazı sürücüler ise hatalarının farkına varıp tünele girmeden geri geri kaçmaya çalıştı. Bazı sürücülerin araç dörtlülerin yakarak geri geri geldiği yolda bazı sürücüler ise araçları çevirerek ters yönde devam etti. Tünele girmek istemeyen sürücüler ise geri geri gelerek Tünel ayrımından Yenikapı istikametine doğru devam ettiği görülürken dalgın sürücülerin geri çıkmaya çalışması trafikte tehlike oluşturdu.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:59
Bu haber 1.001 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi geçti.
İstikameti şaşırdılar! Trafikte zor anlar yaşadılar
Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tüneli’ne yönelince zor…
Konya'da tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı
Konya'da yaklaşık 2 bin 100 tavuğun bulunduğu kümese giren tilki…
İstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandı
İstanbul’da terör örgüt DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26…
İDO bazı seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal…