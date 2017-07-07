İstihdamı uçuracak teşvik paketi

Hükümet artı istihdam için işverene önemli bir destek daha sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam için 3 ay işsiz olma şartını 10 güne indireceklerini belirterek, "Bu yıl kurulan şirketler de istihdam teşviklerinden yararlanacak" dedi. Çalışma Bakanlığı'nca yayımlanacak genelge, 1 Haziran'dan geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecek.

İŞVERENE DE İŞÇİYE DE KATKI

Yılbaşında yürürlüğe giren İstihdam Teşvik Paketi'yle; işveren istihdama katkı sağlamak için son 3 ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış ve işsiz kaldığını İŞKUR'a bildirmiş bir işçiyi işe aldığında; gelir vergisi gibi yükümlülüklerinde devlet katkısı alıyordu. Ancak bazı işverenler; işe alacağı çalışanı 3 ay süresi dolmadığı için bekletiyor ve istihdama katkı sağlamıyordu. Bakan'ın açıkladığı değişiklikle bu şart 10 günlük düşürülürken, hem işveren istihdama katkı sağlayıp, devlet desteğinden yararlanacak hem de işçi kısa sürede iş bulmuş olacak.

MALİYET AVANTAJI 773 TL OLUYOR

Verilen destekle asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 773 TL azalarak 1.404 TL'ye gerilemişti. İşveren, SGK teşvikinden 666.60 TL, gelir vergisinden 93.32 TL, damga vergisinden 13.49 TL olmak üzere toplam 773.41 TL daha az maliyetle işçi çalıştırıyor.

İSTİHDAMA DÖRT SÜPER TEŞVİK

Yeni genelgeyle, 4 alanda düzenleme yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Bağ-Kur'lular, tarım sigortalıları, şehir içi taşımacılık ve ev hizmetleri çalışanları da ilave istihdam teşvikinden yararlanabilecek. Mevsim bitimi, kampanya bitimi, vize süresinin dolması nedeniyle işsiz kalanlar için daha önce 6 ay olarak uygulanan işsizlik süresi 3 aya indirilecek. 3 ay işsiz olma şartına 10 günlük bir istisna getiriliyor. Yeni genelgeyle 2017 içinde faaliyete geçen işyerlerinin alacağı her sigortalıya teşvik verilecek. 2016 Aralık'ta hiç işçisi olmayan, aylık sigorta prim bildirgesinde hiç işçi beyan etmeyen işyerleri, alacakları her bir işçi için teşvikten yararlanabilecek.

42 BİN İŞÇİ İÇİN İMZA

Hükümet Hak-İş'le 42 bin işçi için 2017- 2018 yıllarını kapsayan toplu sözleşme protokolünü imzaladı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da "Ülkemizin içinde bulunduğu kritik durumu göz önüne alarak, bu görüşmelerin kriz yaşanmadan herhangi bir sorun ortaya çıkmadan tamamlanmış olması önemli" dedi.