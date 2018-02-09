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İstihdamda atılacak yeni adımları açıkladı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu istihdamda atılacak yeni adımları açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:38
İstihdamda atılacak yeni adımları açıkladı

Toplum yararına çalışanlara kreş desteği, 2.220 TL’yi aşan tutara kadar prim ve vergi teşviki yeni düzenlemeler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısı yeni adımlarla destekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl istihdama verilecek teşviklerle beraber altı önemli adım daha atacakları mesajını verdi. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un 8 bin kişilik ekibiyle köylere de indiğini belirterek, belediyelerde toplum yararına çalışan personele de çocuk bakım desteği vereceklerini açıkladı. Sarıeroğlu, "Toplum yararına çalışma programları kapsamında kreş açan belediyelerimize destek vereceğiz" dedi.

2.220 LİRALIK PRİM, VERGİ TEŞVİKİ

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Kredi Garanti Fonu'nun bu yıl reel sektöre sağladığı 140 milyar lira kefalet desteğinin de istihdam oranlarına güçlü şekilde yansıyacağını belirterek "2 bin 220 lirayı aşan tutarlara kadar prim, vergi teşviki vereceğiz. Bu tutarı ücretlerin içinde yer alacak" dedi. Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarının fonksiyonlarını değiştireceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Eşleşme hizmetlerinde yeni modeller devreye giriyor. Aktif işgücü programlarının yanında pasif iş gücü programları da geçiriliyor. Köylere inen projelerle güçlü hedeflerle devam ediyoruz" diye konuştu. Sarıeroğlu, "Bir yılda 1.5 milyon ek istihdam sağladık. 2003'te 135 bin kişiyi işe yerleştien İŞKUR bugün 1 milyon 27 bin kişiyi işe yerleştirdi" değerlendirmesini yaptı. İŞKUR'un hedeflerini güncelleme aşamasında olduklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Personel sayısını, illerdeki etkinliğimizi artıracağız, bilişim altyapımızı güçlendireceğiz. Eşleşme hizmetleriyle ilgili yeni modelleri devreye alacağız" dedi.

KADIN ÇALIŞANA DESTEK

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik kreş desteği düzenlemesini anımsatan Bakan Sarıeoğlu, belediyelerin de çocuk bakım hizmetlerinde etkin olması için çalışma başlattıklarını bildirdi. (Sabah)

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:38
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
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  3. prim
  4. vergi teşviki
  5. İŞKUR
  6. Kredi Garanti Fonu
  7. istihdam

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