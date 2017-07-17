İstihdam artışı dört ayda 1,5 milyona dayandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Şubat'ta Türkiye Ekonomi Şurasında yaptığı konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatmasının ve hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin meyvesi görülmeye başlandı.

AA muhabirin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre nisanda işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 10,5 ile son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu yılın ocak ayında yüzde 13'e yükselen işsizlik oranı, şubat ve mart döneminde sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 11,7'ye gerilemişti.

Geçen yıl sonunda 26 milyon 669 bin kişi istihdam edilirken, nisan sonu itibarıyla 1 milyon 488 bin kişiye ek istihdam sağlandı. Böylece nisan sonunda istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 157 bine ulaştı. Nisan sonunda işsiz sayısı ise 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Tarım dışı istihdam verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,4 puanlık düşüşle yüzde 13,7'den yüzde 12,4'e geriledi.

"TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI"

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye'nin bütün dünyayı zora sokan 2008 krizi sonrasında gelişmelere en yenilikçi tepkileri veren ülkelerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Krize neredeyse hiç düşmemeyi başaran ülkenin finansal istikrarın önemini hızlı kavrayarak gerekli tamponları kurduğunu anlatan Yılmaz, tamponların maliye politikası tarafının bütçe disiplini, para politikası tarafının da kredi büyümesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, böylece iktisadi faaliyetin yavaşlamaya yüz tuttuğu başarısız darbe girişimi sonrasında hızla önlemlerin devreye alınabildiğini aktardı.

Türkiye'de uygulamaya alınan mali tedbirler ve istihdam seferberliği sayesinde ülke ekonomisinin pek çok gözlemciyi şaşırtarak beklentilerin üzerinde büyümeyi başardığını söyleyen Yılmaz, "Yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 5 büyürken, yaklaşık 500 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Böylece işsizlik oranı mevsim etkileri hariç tutulduğunda yüzde 11,9'dan yüzde 11,3'e kadar iyileşti." dedi.

Yılmaz, nisan ayı verilerinin açıklanmasıyla Türkiye'de hizmet ve inşaat sektöründe istihdamın tarihi zirvesine ulaştığını vurguladı.

NİSANDA İŞSİZ SAYISI 355 BİN AZALDI

Tarım dışı istihdam artışını ticaret ve inşaat sektörünün sürüklediğini ancak sanayide toparlanmanın zayıf olduğunun söyleyen AA Finans Analisti ekonomist Haluk Bürümcekçi, tarım dışı sektörlerde istihdam edilenlerin sayısında önceki aya göre 433 bin artış görüldüğünü aktardı.

Haluk Bürümcekçi, hizmetlerde 223 bin, inşaatta 183 bin ve sanayide 26 bin artış yaşandığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Hizmetlerdeki artışın önemli bir kısmının, önceki aylarda olduğu gibi eğitim, sağlık, kamu yönetimi ve savunma gibi kamu hizmetlerine ilişkin istihdamdan değil toptan ve perakende ticaret sektöründen kaynaklandığı da görülmektedir. Arındırılmış veride ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre gözlenen 529 bin kişilik istihdam artışının, 446 bini hizmetler sektörü kaynaklı olurken, inşaat sektöründe 93 bin artış, sanayi sektöründe ise 9 bin kişilik istihdam azalışı görülmüştür. İş gücü piyasasında iyileşme eğilimi devam ederken, bu gelişmede şubat ayında devreye giren teşviklerin ve büyümedeki toparlanmanın etkili olmaya devam ediyor."