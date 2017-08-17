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İstihbaratta yeni dönem... MİT'in bağlı olduğu kurum değişiyor

MİT'in önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na bağlanacağı iddia ediliyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 07:56
İstihbaratta yeni dönem... MİT'in bağlı olduğu kurum değişiyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilgili düzenlemenin gündemde olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANACAK

Bu kapsamda kurum doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlanacak.

SORUŞTURMA İÇİN CUMHURBAŞKANI İZNİ

MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan ve işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılması için Cumhurbaşkanı'nın izni gerekecek.

(Takvim)

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 07:56
  1. MİT Cumhurbaşkanına
  2. MİT yeni dönem
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