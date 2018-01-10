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İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın danışmanı Nebil Şas, 'ABD'nin, Mahmud Abbas'ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var' dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 00:32
İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı

Nebil Şas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevden alınmasına yönelik planlar yaptığına dair istihbarat edindiklerini belirterek, "Arap tarafların" söz konusu planda dahli olmadığını ifade etti.

"BİZE BASKI YAPIYORLAR AMA, ABD'NİN ARA BULUCULUK ROLÜ BİTMİŞTİR"

"ABD'nin bölgedeki ara buluculuk rolünün devamını kabul etmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getiren Şas, "ABD'nin ara buluculuk rolü bitmiştir. Bundan geri dönüş yoktur." diye konuştu.

"ABBAS'A YAKIN KİŞİLERİN VE ARAPLARIN BU PLANDA DAHLİ YOK"

Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Şas, ABD'nin Mahmud Abbas'ı devirme planlarına Arapların ya da Abbas'a yakın kişilerin de dahil olduğu yönündeki söylentilerin aslı olmadığını kaydederek, Filistin'in birliğini korumak için İsrail'e karşı mücadele verme çağrısında bulundu.

Filistin merkezli "Kudüs net" sitesinde yayınlanan haberde, Filistin güvenlik güçlerinin Abbas'ı devirmek için kendisine yakın isimlerle ABD arasında görüşmeler olduğunu ortaya çıkardığı aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 00:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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